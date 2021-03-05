Туркменистан принял председательство в Организации экономического сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе XIV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведенного по видеоконференцсвязи.

Во встрече приняли участие президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Пакистан Имран Хан и Генеральный секретарь ОЭС Хади Сулайманпур.

С учетом сложившейся в мире ситуации с коронавирусом главное внимание на переговорах было уделено вопросам развития регионального экономического партнёрства в период после пандемии.

На заседании председатель XIV Саммита ОЭС, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о переходе председательства в ОЭС в 2021 году Туркменистану. Турецкий лидер отметил важную роль Туркменистана в расширении международного сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций и предоставил слово президенту Гурбангулы Бердымухамедову.

Выразив благодарность государствам-членам организации за оказанное доверие, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан расценивает свое председательство как высокую миссию и приложит все усилия, чтобы оно было успешным и послужило общим интересам. В этой связи туркменский лидер ознакомил участников саммита с приоритетными направлениями туркменского председательства в ОЭС.

«В качестве стратегической задачи туркменская сторона рассматривает содействие расширению комплексных возможностей партнерства в рамках ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах», – сказал Г. Бердымухамедов.

В частности, он предложил расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, так как четыре из пяти прикаспийских стран являются членами ОЭС. По мнению главы Туркменистана, с учетом этого нужно активно продвигаться через Каспий в западном и северном направлениях, выйти к портам Черного и Балтийского морей. В качестве ключевой задачи туркменский лидер также обозначил создание энергетических направлений на пространстве ОЭС и диверсификацию поставок энергоресурсов с участием государств-членов.

В качестве примера глава государства привел строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также реализацию проектов поставок электроэнергии по маршрутам Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан и Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Вместе с тем президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждение в необходимости дополнительных энергетических маршрутов как внутри региона ОЭС, так и выходящих за его пределы. В этой связи глава Туркменистана отметил возможность налаживания целевых контактов между ОЭС с Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим союзом и СНГ.

Обращаясь к участникам саммита, глава Туркменистана отметил, что Ашхабад расценивает деятельность ОЭС в качестве одного из факторов прогресса региона и видит в ней перспективный потенциал для реализации национальных программ экономического развития государств – членов организации.

Завершая свое выступление, туркменский лидер предложил провести следующий саммит глав государств – членов ОЭС в Ашхабаде 28 ноября 2021 года и пригласил своих зарубежных коллег посетить с визитом столицу Туркменистана для участия его в работе.

Выступившие далее участники саммита поздравили главу Туркменистан с принятием председательства в ОЭС, выразив уверенность, что оно будет способствовать дальнейшему развитию эффективного сотрудничества на пространстве организации.

В завершение саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заключительным словом и поблагодарил глав государств и международных структур за участие в нынешней встрече.

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