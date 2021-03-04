Президент Туркменистана присвоил почетные звания членам Совета безопасности Президент Гурбангулы Бердымухамедов присвоил членам Государственного совета безопасности Туркменистана почётное звание «Защитник Отечества Туркменистана». Соответствующий указ был подписан главой государства на заседании Совбеза. Почетное звание присвоено вице-премьеру, секретарю Совбеза, генерал-лейтенанту Чарымырату Аманову, вице-премьеру, председателю Высшей контрольной палаты, полковнику Сердару Бердымухамедову, министру обороны, генерал-майору Бегенчу Гундогдыеву, главе МВД, генерал-майору полиции Мамметхану Чакыеву, Генеральному прокурору Батыру Атдаеву, председателю Верховного суда Гуванчмырату Уссанепесову, главе МНБ, полковнику Гурбанмырату Аннаеву, начальнику Государственной пограничной службы Туркменистана, полковнику Язгелди Нурыеву, министру юстиции Бегмурату Мухамедову, начальнику Службы безопасности президента, полковнику Довлетгелди Мередову, председателю Государственной таможенной службы, подполковнику Максату Худайкулыеву и председателю Государственной миграционной службы подполковнику Бекмырату Овезову. Согласно указу, почетные звания присвоены за заслуги в защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя Туркменистана, обеспечении законности и правопорядка, а также многолетнюю, безупречную службу. © TURKMENISTAN.RU, 2021