Туркменистан расширяет взаимодействие с Международной организацией по миграции

Ключевые вопросы развития сотрудничества обсудили в ходе онлайн-переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и региональный координатор Международной организации по миграции в Центральной Азии Зейнал Гаджиев.

Стороны рассмотрели итоги совместной деятельности за прошедший 2020 год, а также наметили приоритетные направления партнерства на предстоящий период. В частности, особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области упорядоченной и безопасной трудовой миграции.

Стороны обсудили такие направления совместной работы, как противодействие торговле людьми и помощь мигрантам, а также техническое сотрудничество и управление границами.

Кроме того, туркменская сторона изложила позицию государства по выполнению обязательств, вытекающих из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

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