В Ашхабаде состоялась международная конференция в честь 29-летия вступления Туркменистана в ООН

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Туркменистан и ООН: сотрудничество в интересах мира и доверия», посвященная 29-летию вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций.

Выступая на конференции, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что 29 лет назад, 2 марта 1992 года Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию, согласно которой Туркменистан стал полноправным членом сообщества наций. По словам министра, в течение этого периода Ашхабад развивает сотрудничество с этой крупнейшей международной организацией и ее специализированными агентствами во имя мира, безопасности и устойчивого роста.

Основные векторы взаимодействия Туркменистана и ООН имеют стратегический характер. В ходе выступлений на конференции были отмечены усилия Туркменистана по укреплению культуры мира, доверия и взаимопонимания в отношениях между странами и народами мира.

На встрече состоялась онлайн-церемония подписания двусторонних документов. Были подписаны соглашение между правительством Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) о софинансировании проектов, а также рабочий план в рамках проекта «Укрепление механизмов участия молодежи в реализации национальной молодежной политики и продвижении гендерного равенства».

Затем министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил временно исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристин Вейганд вербальную ноту МИД Туркменистана, официально оповещающую ООН о введении в стране визовых льгот для сотрудников организации и членов их семей.

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