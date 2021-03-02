В Туркменистане началась регистрация кандидатов на выборы в палату Халк Маслахаты двухпалатного парламента

Центризбирком Туркменистана на своем заседании зарегистрировал 17 кандидатов от Ашхабада на выборы в палату Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеш (Национальный Совет).

На заседании было отмечено, что в пяти областях страны и городе Ашхабаде выдвинуто 111 кандидатов, которые претендуют на 48 мест в палате Халк Маслахаты. Еще 8 членов палаты назначаются президентом Туркменистана.

По закону в состав Халк Маслахаты может быть избран и назначен гражданин Туркменистана, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

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