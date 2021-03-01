Туркменистан ввел визовые льготы для сотрудников ООН и ее специализированных структур. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, со 2 марта 2021 года иностранным гражданам, обладающим паспортами ООН, разрешено без оформления виз приезжать в Туркменистан, находится в стране сроком до 30 (тридцати) календарных дней, а также выезжать за пределы страны и пересекать транзитом ее территорию. Также, иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или ее специализированных структур, аккредитованные МИД Туркменистана, а также члены их семей освобождаются от оформления визы в течение периода работы в Туркменистане. МИД Туркменистана поручено известить о вышеизложенном Организацию Объединенных Наций.

Как подчеркивается в постановлении, эти меры приняты в целях дальнейшего наращивания отношений Туркменистана с ООН и ее структурами, а также создания оптимальных условий для сотрудников данной организации согласно Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН, принятой в 1946 году.

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