На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено семь сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 7 сделок на 17 миллионов 281 тысячи долларов США.

В ходе торгов, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а предприниматели из Афганистана – сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»).

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовую пленку производства ТКНПЗ и хлопок-волокно на 3 миллиона 390 тысяч манатов.

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