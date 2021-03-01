|01.03.21 04:57
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено семь сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 7 сделок на 17 миллионов 281 тысячи долларов США.
В ходе торгов, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а предприниматели из Афганистана – сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»).
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовую пленку производства ТКНПЗ и хлопок-волокно на 3 миллиона 390 тысяч манатов.
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