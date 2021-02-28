Состоялось заседание туркмено-белорусской межправительственной комиссии

Состоялась очередное заседание межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству в онлайн-режиме. Во встрече приняли участие руководители и ведущие специалисты отраслевых министерств и ведомств, а также деловых кругов двух стран.

В ходе переговоров сопредседатели межправкомиссии – туркменский вице-премьер Шамухаммед Дурдылыев и заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров – определили приоритеты развития сотрудничества в сфере транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности и гуманитарной области. Стороны подчеркнули актуальность совместных шагов по увеличению экспортно-импортных операций и расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг. Также был отмечен позитивный опыт функционирования «торговых домов» двух стран.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам поставок в Туркменистан грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и лифтового оборудования, производимых в Белоруссии. По итогам встречи стороны подписали протокол заседания межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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