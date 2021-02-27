В Туркменистане создана правительственная комиссия по празднованию 140-летия Ашхабада

В Туркменистане, в целях широкой популяризации в мире Ашхабада и проведения праздничных мероприятий в честь 140-летия города, создана правительственная комиссия. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с документом, создана правительственная комиссия по проведению на высоком уровне праздничных торжеств по случаю 140-летия основания города Ашхабада (отмечается 25 мая), утверждены ее состав и план мероприятий.

Документ также предписывает соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам и мэрии города Ашхабад обеспечить проведение на высоком уровне намеченных праздничных мероприятий.

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