Президент Туркменистана встретился с депутатами национального парламента

В Ашхабаде состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с депутатами Меджлиса (парламента) Туркменистана, на которой были обсуждены задачи, стоящие перед депутатским корпусом страны, а также определены приоритетные направления законотворческой работы на 2021 год.

Выступая перед депутатами с программной речью, глава государства отметил, что Меджлису необходимо качественно повысить уровень всей правовой платформы государства и в первую очередь разработать законы, непосредственно определяющие настоящее и будущее Туркменистана как социально ориентированного, правового государства.

Он также подчеркнул, что в настоящее время законодательный орган государственной власти страны переходит на качественно новую, двухпалатную парламентскую систему, что является важным историческим событием в общественно-политической жизни Туркменистана.

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