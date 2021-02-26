|26.02.21 09:21
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Президент Турции пригласил главу Туркменистана на онлайн-саммит лидеров стран ОЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите лидеров стран Организации экономического сотрудничества 4 марта этого года. Об этом говорится в специальном послании Эрдогана Г.Бердымухамедову.
Турецкий лидер отметил, что 4 марта 2021 года в режиме онлайн будет проведен саммит лидеров стран ОЭС на тему «Экономическое сотрудничество в период после COVID-19». Он подчеркнул, что эта встреча даст возможность обсудить произошедшие в 2020 году события в контексте глобальной пандемии COVID-19 и предстоящую работу по экономическому восстановлению в период после пандемии.
Также президент Турции заявил, что в рамках саммита председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет от Анкары к Ашхабаду.
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