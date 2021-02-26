В целях популяризации в мире породы собак «туркменский алабай» и совершенствования национального собаководства в Туркменистане учрежден Праздник туркменского алабая. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно указу, Праздник туркменского алабая будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником туркменского коня.

Документ возлагает проведение Праздника туркменского алабая на высоком организационном уровне на Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и международную ассоциацию «Туркменские алабаи». Министерствам, отраслевым ведомствам, администрациям областей и мэрии Ашхабада поручено оказывать содействие в торжественном проведении Праздника туркменского алабая.

Также Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Министерством юстиции предписано в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из данного указа.

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