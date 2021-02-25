В Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана, Турции и Азербайджана

В турецкой столице состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ходе переговоров стороны отметили наличие значительного потенциала трехстороннего взаимодействия в топливно-энергетической, торгово-экономической и транспортно-логистической областях. Главы дипломатических ведомств трех страны рассмотрели вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей. В частности, особое внимание было уделено вопросам интенсификации взаимодействия по Лазуритовому транспортному коридору.

Министр иностранных дел Туркменистана назвал данную встречу исторической и подчеркнул, что данный механизм содействует наращиванию позитивной динамики развития взаимовыгодного сотрудничества.

Как заявил руководитель МИД Турции, трехсторонний формат партнерства между тремя братскими странами вносит значительный вклад в процветание и стабильность всего региона.

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил своевременность подписания соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разработке нефтегазового месторождения «Достлук» в Каспийском море, которое открывает широкие перспективы сотрудничества в области энергетики.

По итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана и Турецкой Республики подписано совместное заявление.

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