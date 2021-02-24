Президент Туркменистана ознакомился с обеспечением кибербезопасности государства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр цифровой системы, где ознакомился с работой по обеспечению в стране кибербезопасности.

Здесь главе государства доложили о работе, проводимой для обеспечения информационной безопасности цифровых систем, широко используемых в различных сферах жизни государства и общества. В частности, было отмечено, что основным направлением деятельности Центра цифровой системы является обеспечение кибербезопасности информационно-коммуникационных систем в министерствах, отраслевых ведомствах, структурах, находящихся в их ведении, а также в органах местного самоуправления.

Глава государства отметил важность создания необходимых условий для укрепления материально-технической базы отрасли, подготовки соответствующих специалистов и повышения их профессионального уровня. Также Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость систематического совершенствования деятельности Государственной службы кибербезопасности, созданной при агентстве «Туркменсвязь», что призвано повысить эффективность работ по обеспечению безопасности государства в этой сфере.

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