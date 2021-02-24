Делегация Туркменистана провела ряд встреч в Анкаре

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым провела ряд встреч в столице Турции Анкаре. В частности, глава туркменского внешнеполитического ведомства был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в турецкой столице состоялись межведомственные консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики. Стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки, включая вопросы обеспечения мира, безопасности и стабильности. В этой связи министры особо подчеркнули важность укрепления взаимоотношений двух стран в рамках региональных и международных структур. Отдельной темой переговоров стали вопросы активизации инвестиционного партнерства Туркменистана и Турции.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турции на 2021–2022 годы. Рабочий визит туркменской делегации в Турцию продолжается.

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