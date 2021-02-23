Глава МИД Туркменистана провел переговоры с афганским маршалом

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана, маршалом Абдулом Рашидом Дустумом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туркмено-афганского партнерства.

Маршал Дустум высоко оценил усилия Ашхабада в деле урегулирования ситуации в Афганистане и интеграции афганской экономики в мирохозяйственные отношения. В этой связи стороны выразили заинтересованность в реализации совместных энергетических, коммуникационных и транспортных проектов. В частности, была отмечена актуальность для экономики Афганистана строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также новых железных дорог Туркменистан – Афганистан.

Туркменская сторона еще раз подтвердила готовность продолжать активный диалог в целях продвижения межафганских переговоров по мирному урегулированию, а также предоставить свое политическое пространство для проведения его последующих раундов.

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