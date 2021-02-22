Министр иностранных дел Туркменистана проведет в Анкаре переговоры с главами МИД Турции и Азербайджана Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов проведет в Анкаре переговоры с главами внешнеполитических ведомств Турции и Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов 22–24 февраля 2021 проведет в Анкаре туркмено-турецкие межмидовские консультации, а также примет участи в предстоящей встрече министров иностранных дел, в рамках трeхстороннего диалога Туркменистан – Турция – Азербайджан. © TURKMENISTAN.RU, 2021