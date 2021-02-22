На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 66 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 66 сделок на 110 миллионов 672 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели полипропилен и мазут топочный, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из ОАЭ, Великобритании, Афганистана и Сингапура закупили автобензин марки EСO-93, сжиженный газ и серу техническую (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из Российской Федерации, Китая, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную, экстракт солодкового корня и средства медицинского назначения на 65 миллионов 764 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовую пленку (ТКНПЗ) на сумму свыше 16 миллионов манатов.

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