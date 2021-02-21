Туркменистан и Чехия провели политические консультации

Межведомственные консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Чешской Республики состоялись в режиме онлайн.

Стороны выразили обоюдное мнение о необходимости активизации отношений между двумя странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Особой темой на переговорах стало развитие межпарламентского сотрудничества. Было отмечено, что в парламенте Туркменистана создана межпарламентская группа дружбы с Чехией. Для развития партнерства в этой области было предложено организовать встречи и визиты в зависимости от ситуации в мире.

Дипломаты также обсудили внешнеполитические приоритеты двух стран. В частности, была отмечена близость или схожесть позиций в подходах к решению основных проблем современности. В этой связи чешская сторона высоко оценила активную роль Туркменистана в региональных и международных делах, включая содействие продвижению мирного процесса в Афганистане.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений. В этой связи были рассмотрены вопросы организации онлайн-встреч между торгово-промышленными палатами двух стран и представителями деловых кругов. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы энергетики и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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