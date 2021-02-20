Туркменистан направит в Астраханскую область гуманитарный груз в знак дружбы и добрососедства

Туркменистан отправит в Астраханскую область Российской Федерации продукцию туркменского производства в знак дружбы и добрососедства. Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству текстильной промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передать Астраханской области лекарственные и медицинские средства, а также продовольствие, текстильную продукцию и другие товары.

Подписывая документ, глава государства отметил, что народы Туркменистана и России объединяют исторически сложившиеся традиционные связи, основанные на принципах доброй воли, доверия и взаимной поддержки. «Развитие прямых эффективных контактов с регионами России является одним из ключевых направлений межгосударственного диалога, получившего в современную эпоху новое наполнение. Астраханская область РФ – близкий сосед Туркменистана по Каспийскому морю, с которым налажено сотрудничество в различных сферах», – подчеркнул туркменский лидер.

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