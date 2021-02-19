Состоялись туркмено-казахские политические консультации

Состоялись политические онлайн консультации между Туркменистаном и Республикой Казахстан. Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, а казахскую – заместитель главы правительства, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Стороны отметили позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных структур, в частности, в ООН, СНГ, ОЭС и других. Была выражена готовность сторон продолжать совместную работу в таких форматах, как «Центральная Азия + Япония», «Центральная Азия + ЕС», «Центральная Азия + США» и других.

Особое внимание на встрече было уделено каспийской проблематике. В частности, стороны обменялись мнениями относительно расширения партнерства в транспортно-транзитной сфере с использованием портовой инфраструктуры.

В ходе консультаций стороны также обсудили вопросы подготовки очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В этой связи, стороны выразили заинтересованность в разработке совместных инициатив для большей реализации потенциала Центральной Азии и сопредельных регионов. По итогам переговоров министры подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан на 2021-2022 годы.

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