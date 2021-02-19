Президент Туркменистана встретился с главой российской нефтегазовой компании «Лукойл»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего партнерства в сфере освоения нефтегазовых ресурсов Каспийского моря.

В этой связи было отмечено значение недавно подписанного меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море.

По словам президента Туркменистана, подписание этого исторического документа стало важным событием в деле развития туркмено-азербайджанского взаимодействия в области энергетики на Каспии. Кроме того, по мнению главы государства, открываются новые возможности для совместной работы и создаются дополнительные стимулы для привлечения в данный регион крупных иностранных инвестиций на долгосрочной основе.

В свою очередь глава «Лукойла» подчеркнул, что подписание исторического документа между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разработке месторождения на Каспии является новой вехой в развития туркменской нефтегазовой индустрии.

Отметив, что «Лукойл» имеет большой опыт работы на шельфе не только Каспия, но и Балтики, Вагит Алекперов поблагодарил туркменского лидера за оказываемое доверие и заверил его, что возглавляемая им компания приложит все усилия для успешного решения задач, связанных с реализацией столь важного проекта.

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