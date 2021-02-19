В Ашхабаде состоялась научная конференция в честь Дня дипломатических работников Туркменистана

В Ашхабаде состоялась научная конференция «Дипломатия Туркменистана – ее история, настоящее и будущее», посвященная Дню дипломатических работников страны. В работе форума приняли участие руководители и сотрудники МИД Туркменистана, главы дипломатических миссий, работающих в Ашхабаде, преподаватели и студенты вузов, представители общественных организаций, местные и иностранные журналисты.

В начале конференции вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов зачитал поздравительное обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к туркменским дипломатам.

Глава государства отметил важную роль дипломатической службы в развитии международных отношений и подчеркнул, что внешняя политика Туркменистана нацелена на поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Выступавшие в ходе конференции отметили важный вклад туркменской дипломатии в укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия на региональном и мировом уровнях. В этой связи было подчеркнуто значение международных инициатив Ашхабада, направленных на решение социальных, экономических, экологических и других проблем современности.

© TURKMENISTAN.RU, 2021