Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Республики Узбекистан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что два соседних государства успешно взаимодействуют на двусторонней и многосторонней основе, демонстрируя схожесть или совпадение позиций по многим современным проблемам. В этой связи стороны подчеркнули высокий уровень доверия и взаимной поддержки на международной арене, а также подтвердили стремление к взаимодействию в рамках международных структур, прежде всего ООН, СНГ, Международного фонда спасения Арала.

Отдельной темой переговоров стало сотрудничество в решении проблем региональной безопасности и в этой связи оказания содействия в урегулировании ситуации в соседнем Афганистане. Как отметили собеседники, сотрудничество в этом направлении будет продолжено как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Президент Туркменистана и глава МИД Узбекистана особое внимание уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, на переговорах было отмечено, что яркими символами дружбы туркменского и узбекского народов служат открытие в Ташкенте улицы и аллеи имени туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, а также парка «Ашхабад». В свою очередь, в Ашхабаде есть улица Алишера Навои и его памятник, который установлен на столичной Аллее вдохновения. В этой связи собеседники обменялись мнениями о развитии культурно-гуманитарного диалога. В частности, туркменский лидер сообщил, что в Ашхабаде будет построен парк «Ташкент».

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Абдулазиз Камилов выразили уверенность в том, что отношения между двумя государствами будут и впредь успешно развиваться на благо братских народов.

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