В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские политические консультации

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, провели политические консультации.

Дипломаты обсудили ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание развитию регионального сотрудничества и взаимодействию в международных организациях. Стороны отметили схожесть позиций в деле поддержания безопасности, стабильности и социально-экономического роста в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана рассмотрели экологические проблемы, включая расширение совместных действий в области использования водных ресурсов. Также стороны обсудили состояние торгово-экономического взаимодействия и подчеркнули важность работы Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

По итогам консультаций была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан на 2021-2022 годы.

© TURKMENISTAN.RU, 2021