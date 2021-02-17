Новый посол Пакистана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Ирфана Ахмеда.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру туркмено-пакистанского экономического сотрудничества, в частности, в топливно-энергетическом, транспортном и коммуникационном секторе. Отдельной темой переговоров стало обсуждение проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Пакистанский полпред подтвердил высокую заинтересованность Исламабада в ускорении прокладки газопровода ТАПИ, а также строительства линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Дипломат выразил уверенность, что реализация этих проектов будет способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и международном измерениях.

Стороны также подчеркнули, что важной составляющей двусторонних отношений являются гуманитарные связи, укреплению которых способствуют контакты в области культуры, искусства, а также совместные научные и творческие форумы.

Выразив президенту Туркменистана признательность за внимание к вопросам развития туркмено-пакистанского взаимодействия, дипломат заявил, что намерен способствовать дальнейшему упрочению межгосударственных отношений.

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