Президент Туркменистана посетил Центр беспилотных летательных аппаратов МВД

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), находящийся в ведении МВД Туркменистана. Здесь вниманию главы государства были представлены образцы различных видов беспилотников и информация об их характеристиках.

Эксперт МВД рассказал президенту о представленных БПЛА, специфике их использования, режиме полета и оснащении аппаратов, предназначенных для получения необходимой информации.

Затем представитель Государственной пограничной службы представил информацию об устройствах, используемых в пограничных частях, о преимуществах применения беспилотников при ведении видеонаблюдения на приграничной территории. При этом было отмечено, что использование передовых технологий позволило повысить эффективность деятельности погранслужбы.

Также вниманию президента Туркменистана были представлены генеральный план строительства Центра беспилотных летательных аппаратов и проекты объектов, запланированных к возведению в рамках генплана. Осмотрев представленные проекты, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что при строительстве следует применять передовой опыт и инновационные технологии. Глава государства подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты должны быть предназначены для эффективного использования в различных отраслях.

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