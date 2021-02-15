На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 110 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 110 сделок на 57 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Афганистана приобрели сжиженный газ и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо Сейдинского НПЗ. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Украины, Пакистана, Азербайджана, Грузии и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила свыше 67 миллионов манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК “Туркменгаз”), хлопок-волокно, а также ковры ручной работы на 30 миллионов 618 тысяч манатов.

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