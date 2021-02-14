В Туркменистане в 2021 году посадят 30 миллионов деревьев

В Туркменистане в 2021 году посадят 30 миллионов саженцев деревьев и винограда, в честь 30-летия независимости страны. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по итогам 2020 года, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает обеспечить в стране посадку в 2021 году 30 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. 10 миллионов деревьев из этого количества поручено посадить министерствам, отраслевым ведомствам и мэрии Ашхабада. Остальные 20 миллионов саженцев должны быть посажены силами администраций областей.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, совместно с администрациями областей и города Ашхабада, поручены определение места посадки деревьев, обеспечение посадочной компании саженцами, а также контроль за посадками и уход за ними.

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