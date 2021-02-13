Лучшему району Туркменистана 2020 года вручена премия в 1 миллион долларов

Победителем традиционного конкурса на определение лучшего района года по социальным, экономическим и культурным показателям стал этрап (район) имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята (области). Результаты конкурса были оглашены на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2020 года.

На заседании было отмечено, что при подведении итогов конкурса специальная комиссия учитывала показатели по реализации Национальной сельской программы, выполнению обязательств по производству зерна, хлопка, строительству объектов различного назначения, решению социальных вопросов, в том числе трудовой занятости населения.

На основе всех этих показателей комиссия приняла решение объявить победителя конкурса на звание лучший район Туркменистана 2020 года. В соответствии с этим решением президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал распоряжение, объявив район имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята победителем конкурса и наградив администрацию района денежной премией в размере 1 миллиона долларов США.

Также президент Туркменистана подписал распоряжение об объявлении аналогичного конкурса в 2021 году.

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