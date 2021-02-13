Международному университету нефти и газа присвоено имя Ягшыгелди Какаева. Соответствующее постановление в соответствии с законом Туркменистана «О порядке присвоения наименований государственным предприятиям, учреждениям, организациям, географическим и другим объектам, и их переименования» принял Меджлис (парламент) Туркменистана.

Документ предписывает присвоить Международному университету нефти и газа имя Ягшыгелди Какаева и впредь именовать его: «Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева».

Присвоение произведено с учетом особых заслуг Какаева перед государством и обществом в укреплении независимости Туркменистана, реализации политики, направленной на широкомасштабное развитие нефтегазового комплекса страны.

Ягшыгелди Какаев родился в 1959 году в этрапе Героглы Дашогузского велаята (области). На протяжении ряда лет он занимал ответственные посты в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана. В частности, в разные годы он возглавлял государственный концерн «Туркменгаз», Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, занимал должность вице-премьера, курирующего ТЭК. В декабре 2017 года был назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам. Ягшыгелди Какаев скончался в 2020 году на 61 году жизни.

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