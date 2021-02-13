Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства

Состоялись онлайн-переговоры ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамовой с главой кластерного офиса ЮНЕСКО с резиденцией в Тегеране Светаном Светковским и директором кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Кристой Пиккат.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО, а также рассмотрели вопросы расширения взаимодействия и планы на предстоящий период. В частности, был обсужден проект меморандума о сотрудничестве между правительством Туркменистана и ЮНЕСКО на 2021-2023 годы, включая соответствующий план действий.

Туркменской стороной было предложено расширить взаимодействие с ЮНЕСКО в таких важных областях, как статистика, управление водными ресурсами, цифровые технологии и спорт. Было отмечено, что руководство Туркменистана уделяет особое внимание развитию работы по данным отраслям, являющимся важными сегментами устойчивого развития на национальном, региональном и международном уровнях.

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