Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве Туркменистана. Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном совместном заседании по видеосвязи Кабинета министров и Государственного совета безопасности Туркменистана.

Указом президента страны Сердар Бердымухамедов назначен заместителем председателя Кабинета министров, председателем Высшей контрольной палаты, членом Государственного совета безопасности и освобожден от должности министра промышленности и строительного производства Туркменистана. Новым министром промышленности и строительного производства Туркменистана назначен Баймырат Аннамаммедов, занимавший в этом ведомстве должность замминистра.

Указом главы государства Мыратгелди Мередов освобожден от должности заместителя председателя правительства Туркменистана по топливно-энергетическому комплексу за серьезные недостатки, допущенные в работе. Новым вице-премьером, курирующим ТЭК, назначен Шахым Абдрахманов, ранее занимавший должность ректора Международного университета нефти и газа.

Президент Туркменистана освободил Магтымгулы Байрамдурдыева от должности министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана за допущенные в работе недостатки. Новым министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды назначен Алланур Алтыев, до этого занимавший в этом ведомстве пост замминистра.

Также глава государства освободил Бекдурды Амансарыева от должности председателя Государственного информационного агентства Туркменистана в связи с выходом на пенсию. Новым главой Государственного информагентства назначен Мердан Газакбаев, ранее работавший главным редактором газеты «Ватан» («Родина»).

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