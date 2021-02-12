В правительстве Туркменистана создана должность еще одного вице-премьера В состав правительства Туркменистана введена должность еще одного заместителя председателя Кабинета министров. Соответствующее постановление на расширенном совместном заседании по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В соответствии с документом, в правительство введена должность вице-премьера, который одновременно является председателем Высшей контрольной палаты и членом Государственного совета безопасности. Кроме того, постановлением главы государства открыт и утвержден состав контрольного отдела в Кабинете министров Туркменистана. В документе подчеркивается, что эта мера принята в целях совершенствования работы Кабинета министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля над государственной собственностью, в том числе за использованием финансовых средств. © TURKMENISTAN.RU, 2021