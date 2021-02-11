В МИД Туркменистана обсудили меры по выполнению поручений президента страны

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-совещание с главами туркменских дипломатических миссий и консульских учреждений за рубежом.

Встреча, проведенная в гибридном формате, была посвящена итогам онлайн-совещания, проведенного накануне президентом Гурбангулы Бердымухамедовом с руководством МИД страны, Института государства, права и демократии Туркменистана, Института международных отношений и Международного университета гуманитарных наук и развития.

В ходе обсуждения мер по реализации поручений президента страны участники совещания обсудили вопросы изучения международной практики в области гуманитарного права и науки, перехода к цифровой дипломатии и подготовки высококвалифицированных кадров для дипломатической службы.

Помимо этого, были рассмотрены вопросы проведения на высоком организационном уровне мероприятий, посвященных 30-летию независимости Туркменистана и провозглашению 2021 года Годом мира и доверия. Также на совещании была отмечена важность учреждения президентом страны знака отличия «Искусный дипломат Туркменистана».

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