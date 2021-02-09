В Туркменистане снижены тарифы на доступ в Интернет

В Туркменистане снизили стоимость Интернета и других услуг связи. Так, решением агентства «Туркменсвязь», снижены тарифы за пользование Интернетом с ограничением трафика и безлимитных тарифов, а также за аренду выделенных линий. В среднем цены снижены на величину от 22 до 52 процентов.

Горожане будут платить за доступ в Интернет несколько дороже, чем сельские жители. Также разные тарифы установлены для государственных предприятий и организаций, частных предпринимателей, научных и образовательных учреждений Туркменистана. Услуги доступа в Интернет в Туркменистане предоставляют компании «Туркментелеком» и «Ашхабадская городская телефонная сеть».

СМИ Туркменистана сообщают, что накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совещания по вопросам развития транспорта и связи поручил пересмотреть цены на доступ к Интернету и другие услуги связи для населения.

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