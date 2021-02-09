Пройден важный этап в прокладке энергетического моста Туркменистан – Афганистан

Строители линии электропередачи напряжением 220 кВ Туркменистан – Афганистан рапортовали о завершении работ на одном из самых важных объектов строящейся ЛЭП. На Марыйской ГРЭС, которая будет питать энергетический мост, завершено расширение открытого распределительного устройства – начальной точки проекта.

В туркменской части проекта устанавливаются коммуникационные системы телеуправления, что обеспечит надежную работу ЛЭП и подстанций. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит Туркменистану увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. Его пуск запланирован на август этого года. В планах туркменских энергетиков, построить параллельно этой ЛЭП, линию Туркменистан – Афганистан – Пакистан напряжением 500 кВ.

© TURKMENISTAN.RU, 2021