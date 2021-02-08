На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 59 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 59 сделок. В ходе торгов предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов и Кипра приобрели произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов авиационный керосин и автобензин. Тяжелый вакуумный газойль производства Сейдинского НПЗ стал предметом сделок бизнесменов из Швейцарии и Афганистана, а карбамид (ГК «Туркменхимия») – коммерсантов из Великобритании.

Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Пакистана, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, сушеные корни солодки, а также хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Казахстана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу, сырые жирные кислоты и другие материалы. Сумма сделок составила 91 миллион 265 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропиленовые мешки и хлопок-волокно на 965 тысяч манатов.

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