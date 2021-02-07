В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией движения «Талибан»

В МИД Туркменистана состоялась встреча руководства внешнеполитического ведомства страны с делегацией политического офиса движения «Талибан», возглавляемой руководителем офиса Муллой Абдулом Гани Барадаром.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность установления мира и стабильности в Афганистане. Было особо отмечено, что Туркменистан в течение многих лет оказывает поддержку афганскому народу, содействует развитию афганской экономики, в первую очередь в таких стратегически важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Также была подчеркнута важность для экономического развития Афганистана строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линий высоковольтной электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП), а также железных дорог Туркменистан – Афганистан.

Представители движения «Талибан» выразили полную поддержку процессу реализации вышеуказанных инфраструктурных проектов, нацеленных на обеспечение благополучия и процветания афганского народа.

По завершении переговоров представитель политического офиса и переговорной команды движения «Талибан» Мохаммад Сухаил Шахин выступил с заявлением для прессы. От имени политического офиса движения он выразил благодарность туркменской стороне за приглашение посетить Туркменистан и оказанное гостеприимство. Он отметил, что Туркменистан как нейтральное государство на протяжении ряда лет выступает с инициативами, направленными на установление мира и развития в Афганистане.

Мохаммад Сухаил Шахин выразил уверенность, что реализация проектов ТАПИ и ТАП, а также строительство железных дорог из Туркменистана в Афганистан будут способствовать достижению мира в регионе и экономического развития Афганистана.

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