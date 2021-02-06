В Ашхабаде прошли переговоры с экспертами Международной организации по миграции

Представители ряда министерств и ведомств Туркменистана в режиме видеоконференции провели переговоры с экспертами Международной организации по миграции (МОМ).

Стороны обсудили ход реализации Национального плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми на 2020–2022 годы. Особое внимание на переговорах было уделено вопросам разработки проекта национальной стратегии по миграции, сбору и анализу показателей в данной сфере.

Также в участники встречи обсудили современные тенденции и данные в области миграции, проблемы международного миграционного законодательства, развитие трудовой миграции и борьбу с незаконным ввозом мигрантов.

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