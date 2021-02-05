Глава МИД Туркменистана провел переговоры с исполнительным секретарем ЭСКАТО

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсия Алишахбаной.

Стороны высоко оценили уровень сотрудничества Туркменистана и ЭСКАТО по таким ключевым направлениям, как энергетика, статистика, торговля, транспорт, управление миграцией и снижение рисков стихийных бедствий. Было отмечено, что ЭСКАТО является одним из партнеров по выполнению «Рамочной программы сотрудничества между правительством Туркменистана и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы», подписанной в марте прошлого года.

На встрече был озвучен целый ряд инициатив туркменской стороны по расширению партнёрства с ЭСКАТО, направленных, в частности, на решение вопросов социального, экономического и экологического характера в странах Центральной Азии и сопредельных регионах.

В ходе встречи были также рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). В частности, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области статистики и торговли путем обмена опытом в сфере трансграничной безбумажной торговли на платформе ЭСКАТО.

Отдельной темой переговоров стало обсуждение комплекса вопросов, связанных с пандемией коронавируса нового типа. Было отмечено, что Туркменистан готов к сотрудничеству по преодолению экономических, социальных и финансовых последствий пандемии.

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