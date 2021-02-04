Туркменистан и Международный союз автомобильного транспорта намерены развивать взаимодействие

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе беседы стороны особое внимание уделили вопросам сотрудничества в области улучшения транспортного сообщения между государствами путем развития транспортно-транзитных коридоров, усовершенствования логистики и цифровизации отрасли.

Умберто де Претто высоко оценил приверженность правительства Туркменистана совершенствованию транспортной инфраструктуры в стране и в регионе. В частности, глава МСАТ приветствовал работу Туркменистана по созданию развитой инфраструктуры транспорта, а также по созданию условий для ее эффективного функционирования путем присоединения к международным конвенциям и договорам.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, запланированной к проведению в Туркменистане в 2021 году.

© TURKMENISTAN.RU, 2021