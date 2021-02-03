Туркменистан и ООН обсудили вопросы взаимодействия на национальном и региональном уровнях

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с руководителями и представителями структур ООН в стране и в регионе. Заседание прошло в гибридном формате – некоторые участники приняли очное участие во встрече, а другие – посредством видеоконференцсвязи.

Министр иностранных дел Туркменистана поблагодарил представителей международных организаций за расширение партнерства с Туркменистаном. Он подчеркнул, что сотрудничество Туркменистана с ООН является стратегическим направлением внешнеполитического курса страны.

«Сегодня наше взаимодействие охватывает практически все основные сферы – от обеспечения безопасности до вопросов гендерного равенства, от экологической проблематики до защиты прав мигрантов», – отметил министр.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам реализации планов укрепления взаимодействия между Туркменистаном и ООН. В частности, на встрече была отмечена важность 44 совместных документов на общую сумму более 82 миллионов долларов США, подписанных между Туркменистаном и международными организациями в декабре прошлого года.

Также на встрече были обсуждены вопросы реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021–2025 годы.

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