В Ашхабаде пройдет этап международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса

В столице Туркменистана пройдет этап международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана разрешено совместно с Федерацией тенниса Туркменистана и Международной федерацией тенниса, провести в период с 6 по 12 сентября 2021 года в теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса.

Ранее эти соревнования должны были пройти в период с 8 по15 июня 2020 года, однако в связи с введенными во всем мире ограничениями из-за пандемии были перенесены на этот год.

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