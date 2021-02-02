Туркменистана и Оман провели политические консультации

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Султаната Оман Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди провели политические консультации по видеосвязи. Стороны обсудили широкий спектр вопросов развития туркмено-оманских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Министры отметили эффективность двустороннего взаимодействия на платформах региональных и международных структур, а также подчеркнули схожесть позиций сторон в деле поддержания мира, стабильности и устойчивого экономического роста.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в области транспорта. Дипломаты отметили, что обе страны имеют выгодное географическое расположение и являются важными звеньями в создании международных транспортно-транзитных коридоров по направлениям Север – Юг и Восток – Запад. Одним из наглядных примеров партнерства в этой сфере было названо ранее заключенное соглашение о создании международного транспортно-транзитного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.

Стороны также выразили заинтересованность в создании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая может ускорить развитие торгово-экономических связей.

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