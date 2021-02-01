На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 93 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 93 сделки на 9 миллионов 918 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Китая, Великобритании и Турции приобрели суммарный и прокаленный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Также бизнесменам из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства коммерсанты из ОАЭ, Великобритании, Турции и Казахстана приобрели пряжу хлопчатобумажную на 21 миллион 248 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, мешки полипропиленовые и полипропиленовую пленку, произведенные на ТКНПЗ, а также ковры ручной, хлопок-волокно и пластиковые изделия. Общая сумма сделок составила 105 миллионов 29 тысяч манатов.

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