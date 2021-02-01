В Ашхабаде состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря. Во встрече приняли участие вице-премьеры, а также руководители ряда министерств и ведомств, чья деятельность связана с каспийской проблематикой.

Одной из главных тем заседания стала подготовка к VI Каспийскому саммиту, который должен состояться в Туркменистане. В этой связи вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов отметил, что Ашхабад занимает активную позицию по выработке сбалансированных решений вопросов Каспия. Он также подчеркнул, что Туркменистан сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспии, и этот процесс продолжается при участии всех прикаспийских стран в рамках международного права, с учетом экологических требований.

На заседании также были обсуждены вопросы, связанные с развитием транспортно-транзитного сообщения и экономической интеграции.

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