Состоялось заседание национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО

В Ашхабаде состоялось очередное заседание национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В ходе встречи был обсужден круг вопросов по дальнейшему внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО исторических и культурных памятников Туркменистана. Особое внимание было уделено ходу работы по номинации в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ахалтекинского коневодства и разведения туркменских алабаев.

Участники заседания обсудили вопросы расширения взаимодействия с ЮНЕСКО в рамках проекта «Сеть творческих городов». В частности, состоялся обмен мнениями по проекту внесения Ашхабада в глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн».

Также на встрече были рассмотрены вопросы многостороннего сотрудничества на платформе ЮНЕСКО. В частности, была отмечена важность подписанного накануне соглашения между министерствами культуры Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана о совместном продвижении, управлении и охране компонентов серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Заравшан-Каракумский коридор» в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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