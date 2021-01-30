|30.01.21 10:51
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В Туркменистане создан Фонд ценных металлов и драгоценных камней
В Туркменистане в целях дальнейшего совершенствования деятельности по обороту ценных металлов и драгоценных камней создан Фонд ценных металлов и драгоценных камней. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В соответствии с документом Комитет по ценным металлам и драгоценным камням Центрального банка Туркменистана переименован в Фонд ценных металлов и драгоценных камней. Постановлением главы государства также утверждено положение о фонде.
Документ предписывает туркменскому Центробанку совместно с министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из данного постановления.
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