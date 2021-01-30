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30.01.21 10:08

В Туркменистане создана межведомственная комиссия по разработке программы по Аральскому морю

В Туркменистане в целях улучшения социально-экономической и экологической обстановки в регионе Аральского моря будет разработана национальная программа по Аралу на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с постановлением главы государства в стране создана межведомственная комиссия по разработке национальной программы Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы и контролю за ее реализацией. Документом также утверждены концепция Национальной программы Туркменистана по Аралу на 2021-2025 годы, состав вышеназванной межведомственной комиссии и положение о ней.

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